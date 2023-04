Si va verso la definizione della Fiera di Rho come sede delle gare di pattinaggio di velocità per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, secondo quanto si apprende al termine della cabina di regia. L’altra opzione sul tavolo era l’Oval di Torino. La decisione per la Fiera di Rho verrà formalmente presa dal cda della Fondazione Milano-Cortina, già fissato per il 18 aprile.