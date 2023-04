Tapiro d’Oro a Cassano, che rincara la dose: “Mourinho i suoi trofei può metterseli nel cu…”

Striscia la Notizia con Valerio Staffelli ha consegnato ad Antonio Cassano un Tapiro d’Oro dopo il violentissimo scontro verbale con José Mourinho degli scorsi giorni: “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso”, ha ribadito Fantantonio, che poi è andato ulteriormente all’attacco: “Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c…o. Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto”.

Staffelli poi ricorda a Cassano, 19 tapiri all’attivo, che lo Special One scappò quando provarono a consegnargliene uno: “A scappare via sono i cagasotto e i conigli”.