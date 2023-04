Atalanta, Borgosesia sconfitto 6-0 in amichevole: doppietta per Duvan Zapata

Netto successo in amichevole per l’Atalanta, che sul campo del centro Bortolotti di Zingonia si sbarazza del Borgosesia mediante un perentorio 6-0 grazie alla doppietta di Duvan Zapata e alle reti di Ademola Lookman, Josè Palomino, Rasmus Hojlund e Lorenzo Berasconi. L’attaccante colombiano, dunque, lancia segnali interessanti mettendo a referto due marcature al 7′ e al 18′, nel mezzo il momentaneo 2-0 di Lookman. Nella ripresa, invece, ad arrotondare il punteggio ci pensano Palomino, Hojlund e il giovane Bernasconi. Musso non è sceso in campo, mentre Gian Piero Gasperini ha dato spazio ad alcuni Primavera come Chiwisa, Colombo e Regonesi. Luis Muriel si è sottoposto ad una correzione chirurgica della frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra. Lavoro personalizzato per Koopmeiners, Pasalic e Vorlicky; out gli influenzati Okoli e Demiral.