Milano-Cortina 2026, manifestanti protestano contro la costruzione della pista da bob

Svariate centinaia di persone si sono radunate a Cortina nella mattinata di domenica 24 settembre per protestare contro la costruzione della pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. Continuano ad arrivare manifestanti in Piazza Dibona, con il corteo che si sposterà poi proprio verso la pista da bob. Presenti anche il Club Alpino Italiano, Legambiente ed Extinction Rebellion, come riporta l’Ansa. “La pista da bob è un’opera insostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico” ha spiegato Roberta De Zan, membro del comitato Cortina Bene Comune.