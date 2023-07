Milano-Cortina 2026, Malagò: “La fiducia è infinita, ma non si può più sbagliare”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a margine del Consiglio Nazionale del Coni che si è tenuto a Milano. Tra i temi affrontati, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Ci teniamo a raccontare a tutto il mondo dello Sport cosa è Milano-Cortina 2026. Abbiamo spiegato ai 76 rappresentanti del Consiglio cosa facciamo con una relazione apprezzata dell’amministratore delegato“.

Malagò ha quindi spiegato: “La fiducia è infinita, tuttavia con sano realismo ho messo in chiaro che non si può più sbagliare. Aumento dei costi? Concordo con ciò che ha detto il sindaco Sala, ma se non si iniziano i lavori non si arriverà mai a conclusione. Da quel che mi risulta, tutte le problematiche sono superate. Ci tengo a ricordare comunque che la Fondazione non si occupa dei lavori ma deve usufruire degli impianti, altrimenti l’evento non si può fare“.