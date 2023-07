Milano-Cortina 2026, Malagò: “Eventi portati in Svizzera? Smentisco categoricamente”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha tranquillizzato tutti in merito al possibile spostamento di alcune gare dei Giochi di Milano-Cortina 2026 in Svizzera per via di ritardi nella realizzazione degli impianti: “Smentisco categoricamente che Bach voglia portare eventi in Svizzera o in un altro paese. Sicuramente ci sono lavori da fare, ma non riguardano la Fondazione Milano-Cortina e il comitato organizzatore, pur essendo ovviamente interessati. E’ fondamentale recuperare il tempo perduto e prestare attenzione all’esecuzione ma anche agli aspetti temporali. Dovremo farci trovare pronti. Personalmente non sono mai tranquillo, ma non mi manca l’ottimismo. Siamo tutti sulla stessa barca e non sono preoccupato“.