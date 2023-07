Mondiali Fukuoka 2023, Cerruti: “Medaglia deve essere un punto di partenza. Ora ci godiamo il momento”

Per soli otto decimi, l’Italia del Nuoto Artistico si deve accontentare del secondo posto che suona, comunque, come un grande traguardo per le ragazze azzurre. Dopo la gara e la premiazione conseguente, ha parlato ai microfoni della stampa Linda Cerruti, la nuotatrice artistica più medagliata della storia italiana, dopo l’argento nel tecnico a squadre ai Mondiali di Fukuoka.

Queste le parole della Cerruti: “Abbiamo gettato le basi per qualificarci alle Olimpiadi ai prossimi mondiali di Doha Questa medaglia ci servirà come punto di partenza, come ulteriore sprone a migliorare, per farci trovare pronte. Ora ci godiamo la magia del momento, siamo una squadra unita e coesa; questi gioie ci uniscono ancora di più. Dedichiamo le medaglie a Giorgio Minisini perché è come se avesse nuotato con noi. Siamo state calme, abbiamo controllato l’esercizio come lui avrebbe voluto. Lo vogliamo abbracciare forte. Ti aspettiamo“.