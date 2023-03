Milano-Cortina 2026, A.Fontana: “Vogliamo completare le opere, ottimisti su ritardi accumulati”

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato dei Giochi di Milano-Cortina 2026 a margine di un incontro con il presidente di Assolombarda e gli imprenditori del Consiglio generale in cui si è discusso di alcuni argomenti strategici per le imprese locali: “Stiamo recuperando tutti i ritardi accumulati e, come ribadito dal ministro Abodi, siamo ottimisti. Vogliamo assolutamente completare le opere e sono sicuro che porteremo a casa tutto ciò che è previsto“. Sulla possibilità che le gare di pattinaggio veloce si disputino a Milano, invece: “Sarà il Cio a decidere in base alle proposte che avanzeremo, ma non si tratta di un problema di ritardo, anzi di proposta“.