Trofeo Settecolli 2023, Quadarella: “La gara più bella, un test per i Mondiali”

“L’anno scorso il pubblico era tutto per noi, mi sono divertita. Il Settecolli per me è sempre stata la gara più bella, in Italia, della stagione”. Così Simona Quadarella, oro agli ultimi Europei sia negli 800 che nei 1500 stile libero, durante la presentazione del 59° Trofeo SetteColli, tenutasi presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del Nuoto. “Questo sarà un test importante prima dei Mondiali, utile per misurare le sensazioni prima di quell’evento. Mentalmente aiuta ad arrivare carichi. Sicuramente fare tante gare sui 1500 durante l’anno è stato difficile ma è quello che cerchiamo di fare”, ha aggiunto.