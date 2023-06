Nuoto, Butini: “Mondiale in Giappone banco di prova verso Parigi 2024”

“Il 2023 è un anno importante, il Mondiale in Giappone alle porte è difficilmente ripetibile con le prestazioni dello scorso anno, ma noi andremo lì per cercare di fare bene e mettere un primo tassello in vista di Parigi. Sarà un banco di prova per coronare il percorso verso l’Olimpiade nel modo migliore“. Sono queste le parole del direttore tecnico delle squadre nazionali di nuoto, Cesare Butini, a margine della presentazione del 59° Trofeo Settecolli, tenutasi presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del Nuoto.

“Il 2022 sicuramente è stato un anno eccezionale tra Europei e Mondiali. Ci lancia con grandi responsabilità in quella che è l’annata attuale e nella prossima dove l’obiettivo principale è l’Olimpiade. Manteniamo i piedi per terra e lavoriamo in modo sartoriale. Non possiamo permetterci che gli atleti che hanno ottenuto questi risultati possano sentirsi arrivati“, conclude.