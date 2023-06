Napoli, De Laurentiis: “Chi compie certe azioni deve rimanere fuori dagli stadi per sempre”

In occasione del convegno “l’Antisemitismo nello sport”, in corso presso la Sala del Refettorio alla Camera, ha preso la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Le istituzioni calcistiche e governative devono prendere provvedimenti precisi. Le persone che compiono determinate azioni vanno tenuto lontane dagli stadi per sempre. Ok il protocollo che verrà presentato martedì, ma le buone intenzioni non bastano più. E’ il momento di attuare soluzioni e non promesse. Serve l’azione, anche a costo di risultare antipatici“.