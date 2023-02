Parigi 2024, il presidente della Federnuoto Barelli: “Esclusione russi? Devono decidere i governi”

“Lo sport non vive come un paradiso isolato dal resto del contesto, anche se sarebbe bello fosse così. Penso che la decisione debbano prenderla i governi, non credo che una federazione nazionale o internazionale abbia il potere di decidere o dettare la linea”. Lo ha dichiarato il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commentando la possibile esclusione dagli atleti russi e bielorussi dalle Olimpiadi di Parigi, durante l’incontro organizzato a Roma per illustrare le vicende all’attenzione della World Aquatics che lo riguardano.