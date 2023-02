Tiro a segno, Cairo 2023: Major oro nella pistola 25 metri, beffata Vennekamp

Veronika Major conquista la medaglia d’oro nella pistola 25 metri nella tappa di coppa del mondo di tiro a segno in corso di svolgimento al Cairo, in Egitto. L’ungherese ha beffato la tedesca Doreen Vennekamp, che aveva chiuso al comando le qualificazioni e sembrava la favorita per portare a casa il gradino più alto del podio. La magiara, però, è stata quasi impeccabile nella finale: dopo un avvio complesso con 5 errori nelle prime due serie, il percorso è quasi netto nelle successive, in cui arrivano una manciata di errori che le consentono di chiudere a quota 28.

Uno in più della rivale, che paga un momento complesso tra la quinta e la sesta serie, in cui commette tre errori a testa che la fanno poi chiudere a quota 27. Non supera il taglio per giocarsi le prime due posizioni la cinese Xiu Teh, che comunque si prende il bronzo, mentre l’altra tedesca, Michelle Skeries, si ferma dopo le prime quattro serie ed è medaglia di legno. Nelle qualificazioni di ieri, eliminate tutte le azzurre in corsa: Chiara Giancamilli fuori col trentanovesimo punteggio, Maria Varricchio quarantesima, Margherita Brigida Veccaro quarantaduesima, Sara Costantino cinquantesima.