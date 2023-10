Nuoto, World Cup 2023: a Budapest record di Coppa del Mondo per Pilato nei 100 rana, bene Ceccon

Penultimo giorno di World Cup 2023 di nuoto. A Budapest ottimo sabato per i colori azzurri nelle batterie con il record di Coppa del Mondo per Benedetta Pilato nei 100 rana e il primo posto nei 100 stile per Ceccon davanti a Miressi. Nella seconda sessione di semifinali la 18enne di Taranto tocca in 1’05”75 davanti all’olandese Schouten e l’irlandese McSharry. 48”73 e 48”94 sono i tempi di Ceccon e Miressi, che hanno fatto registrare il primo e il terzo tempo complessivo nelle batterie dei 100 stile. Tra di loro c’è il nuotatore di Trinidad e Tobago Carter. Fuori dalla finale Zazzeri, 11° in 49”39, Frigo, 12° in 49”53, e Deplano, 13° in 49”72. Non riesce a centrale l’accesso alla finale dei 50 rana Nicolò Martinenghi, che in batteria nuota con lo stesso tempo di De Groot, 27”42. Nello spareggio fa segnare un ottimo 27”14 battendo l’olandese, ma viene poi squalificato venendo escluso dall’ultimo atto. Fuori anche Poggio, 10° in 27”54. Primo tempo per il solito Qin in 26”57.