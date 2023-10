F1 GP USA, Alonso: “Qualifiche alla cieca. Terribile e doloroso”

“Dovremmo tornare indietro e ripetere completamente la giornata, cominciando dal mattino. È stata una sessione terribile. Lance non ha completato nessun giro. Io ho fatto solo sei o sette giri di qualità con il nuovo pacchetto”. Non nasconde la delusione Fernando Alonso ai microfoni di Sky Sport F1 a proposito della brutta prova nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti per l’Aston Martin. Alonso partirà infatti dal diciassettesimo posto, due posizioni più avanti di Stroll. Per l’asturiano si tratta della prima esclusione dal Q3 in stagione. “Le qualifiche le abbiamo fatte alla cieca e questo è stato il risultato. Sarà un weekend solo di test, anche in vista dell’anno prossimo. Sarà doloroso ma vediamo cosa riusciremo ad imparare da queste sessioni”, ha aggiunto.