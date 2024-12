Inizia la terza giornata di gare a Budapest. Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso, Alberto Razzetti in finale nei 200 farfalla. Record italiano per la 4×200 donne. Eliminati Lorenzo Mora, Alessandro Ragaini e Chiara Della Corte

Sara Curtis apre la mattinata di gare nei 50 dorso donne. La classe 2006 nuota un buon 26.35 chiudendo terza nella rispettiva batteria dietro l’americana Katharine Berkoff (25.89) e l’olandese Maaike de Waard (26.19). Curtis conclude con l’ottavo crono complessivo. Miglior tempo proprio combinato proprio per la statunitense. Seguono Ingrid Wilm (26.06), Regan Smith (26.08), Kylie Masse (26.11), Maaike de Waard (26.19), Analia Pigree (26.22) e Mizuki Hirai (26.23). La qualificazioni per la finale non sarà per nulla scontata con Kira Toussaint (26.48) e Iona Anderson (26.56) appena dietro l’azzurra con delle nuotate a ritmi decisamente contenuti. Alberto Razzetti vola nei 200 farfalla uomini. L’argento nei 200 misti di due giorni fa tocca in 1:49.44 ottenendo il miglior tempo di batteria e combinato. L’azzurro è l’unico sotto l’1:50 e si candida come potenziale favorito nella finale di oggi pomeriggio. In finale con lui anche Ilya Kharun (1:50.11), Krzystof Chmielewski (1:50.39), Kregor Zirk (1:50.39), Trenton Julian (1:50.58), Andrei Minakov (1:50.62), Nicolas Albeiro (1:50.83) e Richard Marton (1:51.79). La 4×200 donne in finale con il record italiano. 7:41.16 il tempo fatto segnare da Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Chiara Mascolo che fanno cadere il primato nazionale di Panziera, Musso, Quadarella, Pellegrini (7:43.18) dei Mondiali di Hangzhou del 2018. Azzurre che entrano nelle prime otto con il terzo tempo dietro a Usa (7:40.04) e Russia (7:41.36). In finale anche Germania (7:41.65), Australia (7:41.76), Ungheria (7:43.60), Cina (7:46.28) e Brasile (7:47.97).

Delude Lorenzo Mora nei 50 dorso uomini Il classe 1998 di Carpi si incarta nella rotazione e butta via una qualificazione ampiamente alla sua portata. 23.45 e 20° tempo per l’azzurro, a cui sarebbe bastato un decimo in meno per entrare nei migliori sedici. Miglior tempo combinato per il russo Miron Lifintsev (22.87), interessante potenziale avversario anche per Thomas Ceccon in vasca lunga. Sotto il 23 anche Kacper Stokowski (22.89) e Shane Ryan (22.98). Luca De Tullio fuori dalla finale nei 400 stile uomini. L’azzurro, specialista di distanze più lunghe (1500 e 800) parte subito ad handicap e non riesce a rientrare sui primi chiudendo con il 13° crono complessivo in 3:41.50. Parterre di alto livello con Elijah Winnington davanti a tutti in 3:37.22. In finale anche Carson Foster (3:37.86), Lucas Pierre A Henveaux (3:37.87), Zalan Sarkany (3:38.43), Roman Fuchs (3.:38.51), Ahmed Jaouadi (3:38.57), Petar Mitsin (3:38.94) e Kieran Smith (3:39.14). Chiara Della Corte non centra la semifinale nei 100 misti donne. La romana dell’Aniene nuota in 1:00.14 e ottiene il 20° tempo combinato mancando la qualificazione di poco più di tre decimi. La statunitense Gretchen Walsh sfiora il record del mondo in 56.06. Rotto però il record dei campionati di Katinka Hosszu.

Nelle altre gare l’oro olimpico di Parigi Summer McIntosh domina nei suoi 200 farfalla. La canadese classe 2006 nuota in 2:01.96 ottenendo per distacco il crono più veloce. In finale con lei ci saranno anche le americane Shackell (2:02.79) e Smith (2:04.11), le australiane Dekkers (2:04.34) e Grant (2:05.53), la finlandese Lahtinen (2:03.55), la danese Bach (2:04.71) e la cinese Chen Luying (2:05.23). Nei 100 misti uomini Nikola Miljenic miglior tempo combinato in 51.32. In semifinale ci sono anche Noe Ponti (51.67), Michael Andrew (52.33) e Leonardo Santos (52.43).