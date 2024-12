C’è anche Mattia Faraoni al K1 World GP 2024 di Tokyo: il fighter romano sfiderà il cinese Feng Rui, classe 1995, dieci vittorie su dieci incontri disputati, due dei quali per ko. Un bel banco di prova per Faraoni, campione mondiale ISKA che nei quarti di finale del torneo proverà a staccare il pass per il turno successivo. Il vincitore dovrà vedersela contro uno tra il giapponese K-Jee e il veterano olandese Erroll Zimmermann (119 incontri in carriera). Nell’altro lato del tabellone figura un altro italiano, Claudio Istrate, pronto a vedersela contro Kwon Jangwon: il vincitore sfiderà uno tra Rhys Brudenell e Ariel Machado. Il match di Faraoni è l’ottavo nel programma a partire dalle 05:00 del mattino di sabato 14 dicembre. Prima dei quarti di finale, ci saranno alcuni incontri preliminari della card con fighter locali. Si parte quindi nella mattinata italiana, ma l’evento proseguirà fino alle 14:00. Non è stata ancora resa nota la diretta televisiva dell’evento.

Dopo aver guadagnato un’ampia popolarità in Italia, sia per le prestazioni sportive (che gli hanno consentito di diventare campione ISKA), sia per l’attività su Youtube, Mattia Faraoni punta a mettersi in evidenza anche in Asia, terra promessa di ogni kickboxer. Nell’ultimo match, andato in scena lo scorso 30 giugno 2024, all’evento “Oktagon Tsunami”, difese il titolo ISKA sconfiggendo ai punti il rumeno Danut Hurduc al Palazzetto dello Sport di Roma, superando anche un problema fisico occorso durante il match. Sempre nel 2024, ma a marzo, aveva battuto il giapponese K-Jee a Campione d’Italia. Ora c’è il terzo incontro dell’anno solare.