Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana, bene anche Bottazzo e Ceccon

I risultati delle batterie di sabato 29 luglio ai Mondiali 2023 di Fukuoka, che nella notte italiana hanno regalato ottimi riscontri all’Italia. Benedetta Pilato infatti ha dominato le batterie dei 50 rana femminili, siglando il miglior tempo e portandosi a tre decimi dal suo record del mondo con il tempo di 29″60. Un crono davvero notevole, specie se nuotato al mattino. Alle sue spalle c’è la connazionale Anita Bottazzo, che si piazza seconda con 30″02 per un meraviglioso uno-due italiano e un miglioramento di oltre due decimi sul proprio personale. Attenzione comunque a Lily King e Ruta Meilutyte, che sono subito dietro e sicuramente rappresentano le principali avversarie per le medaglie.

La giornata odierna ha riportato in vasca dopo tre giorni anche Thomas Ceccon, come sempre molto atteso. Il fuoriclasse azzurro non ha rubato l’occhio nelle batterie dei 50 dorso, ma ha comunque strappato comodamente il pass per la semifinale con l’ottavo tempo assoluto in 24″80. Il migliore del lotto è stato lo statunitense Ress in 24″18. Appuntamento a questo pomeriggio per le semifinali. Pomeriggio che vedrà anche la finale della 4×100 stile libero mista, con l’Italia che stamani ha centrato la qualificazione con il terzo tempo assoluto: il quartetto composto da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini ha firmato il crono di 3’24″39 alle spalle di Australia e Stati Uniti. Non sarà semplice confermarsi sul podio, anche se c’è la possibilità che lo stesso Ceccon prenda il posto di Frigo.

Non è invece bastato il primato personale a Chiara Tarantino nei 50 stile libero femminili, con l’azzurra che ha chiuso le batterie al diciottesimo posto con il tempo di 25″11 rimanendo quindi fuori dalla semifinale per pochi centesimi. Miglior crono assoluto per la fuoriclasse svedese Sarah Sjoestroem, unica a scendere sotto i 24″ in 23″93. Eliminato con il primato personale anche Luca De Tullio nei 1500 stile libero maschili, gara orfana di Gregorio Paltrinieri e incredibilmente adesso anche del tedesco Florian Wellbrock che evidentemente dopo i trionfi in acque libere ha pesantemente pagato dazio ed è stato eliminato addirittura con il ventesimo tempo. De Tullio ha nuotato in 14’57″68 e ha chiuso al tredicesimo posto, miglior tempo per lo statunitense Finke in 14’43″06.