Nuoto in acque libere, a Golfo Aranci la seconda tappa della Coppa del Mondo: attesi 114 atleti

Tutto pronto per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, in programma a Golfo Aranci nel weekend del 24-25 maggio. “Dopo il successo dell’anno scorso ci ritroviamo per vivere altri due giorni straordinari. Questa volta anche il tempo ci sarà d’aiuto: le previsioni meteo sono incoraggianti. Rivolgo a tutti gli auguri di buona permanenza, buone gare e buon lavoro” ha detto il sindaco Mario Mulas, che ha fatto gli onori di casa. Sono ben 114 gli atleti attesi in Sardegna, dove ovviamente gli occhi saranno puntati sull’Italia, determinata a far bene in vista degli imminenti Giochi di Parigi 2024.

“Quando si gareggia in luoghi cosi belli bisogna fare attenzione, perché sembra di stare in vacanza ed è facile perdere la concentrazione. Invece dobbiamo mantenerla. Siamo qui per testarci. La stagione è molto lunga ed a Parigi manca ancora del tempo. E’ una tappa di passaggio molto utile per provare la condizione e alcune cose che stiamo provando in allenamento” ha dichiarato Gregorio Paltrinieri – riporta il sito della Federnuoto – al via nei 1500 e 800 sl oltre che nei 10 km.

Grande curiosità anche per vedere in azione Domenico Acerenza: “E’ sempre un piacere essere qui. Siamo fortunati a praticare uno sport all’aria aperta e quando abbiamo l’opportunità di nuotare in location del genere è ancora più bello“. “Sono felice di tornare qui a Golfo Aranci dove ho vinto l’anno scorso e per me è un onore. L’anno scorso le condizioni erano diverse: si gareggiava con la muta. Domani nuoteremo con i costumoni e per me che soffro particolarmente l’acqua fredda potrebbe essere un problema” ha detto infine la tedesca Leonie Beck.