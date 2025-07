Ai Campionati Europei Juniores 2025 di nuoto, Bianca Nannucci conquista la medaglia d’oro nei 200 stile libero femminili. Poi due argenti e un bronzo.

Seconda giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff. Italia a quota sei. Quattro medaglie si aggiungono all’oro e all’argento della giornata d’apertura con le 4×100 stile libero.

E’ un caterpillar il secondo oro azzurro, quello di Bianca Nannucci che in una gara tutta in rimonta vince in 1’58″41 a sette centesimi dal personale. La 17enne toscana – allenata da Lorenzo Palagi e tesserata per RN Florentia che a settembre si allenerà in Virginia negli Usa – gira due vasche all’ottavo posto (58″63) e poi apre il gas sparigliando la concorrenza con la spagnola Maria Daza Garcia seconda in 1’58″97, e la rappresentante degli atleti neutrali Sofia Diakova terza in 1’59″09. L’azzurra era stata terza al Settecolli proprio nella specialità dietro alla coppia inglese Freya Colbert, un oro mondiale, e Abbie Wood, argento iridato. Nella gara al maschile sesto col personale limato di sette centesimi Alberto Ferrazza (1’48″78).

Daniele Del Signore invece dimostra classe e potenza agguantando un bell’argento nei 50 dorso in 25″25. Il 18enne di Genzano di Roma – tesserato per CC Aniene e seguito da Mirko Nozzolillo, già due ori e tre argenti nella scorsa edizione – non può nulla alla potenza in acqua quattro dall’atleta neutrale Georgii Iakovlev che domina in 25″04. Terzo Mikhail Shcherbakov in 25″30.

La rumena Daria Mariuca Silisteanu (28″26) nega il bronzo nella gara al femminile a Chiara Lamanna, terza agli Assoluti primaverili, che nuota col personale di 28″40 toccando quarta. Irene Burato invece è quinta nei 50 rana in 31″53. La 18enne di Schio – tesserata per Team Veneto, allieva di Davide Bizzotto – è lontana dalla lituana Smilte Plyntykaite (31″16), ma curiosa la similitudine con Benedetta Pilato, che detiene il record del mondo juniores (29″30) e la campionessa olimpica lituana Ruta Meilutytė.

Da registrare il record italiano ragazze in 25″64 siglato da Alessandra Mao nella semifinale dei 50 stile libero. La 14enne veneziana – tesserata per Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti – manca l’accesso alla finale per 3 centesimi, ma con un crono che depenna il 25″73 di Emma Virginia Menicucci nuotato il 6 agosto 2016 a Roma. Eliminata anche l’altra azzurra Alessandra Leoni (Ternana Nuoto) che in 25″69 lima di tre decimi il personale.

Stesso podio di un anno fa a Vilnius, ma Emma Vittoria Giannelli è strepitosa ad agguantare un argento fenomenale limando di quattro secondi il personale dei 1500 stile libero.

La 17enne allenata da Lorenzo Palagi e tesserata per RN Florentia, sulle orme di Simona Quadarella cui tolse due anni fa il record nazionale juniores, cede solo alla alla britannica Amelie Blocksidge (Gbr) 16’10″23, che peraltro nuota lo stesso tempo di Vilnius. Il nuovo volto del mezzofondo azzurro tocca in 16’13″11, a sei secondi dal record cadette di Simona Nazionale ma meglio del suo precedente dello scorso anno di 16’17″11. Terza in miglioramento la magiara Viviene Jackl (16’17″42).

Dulcis in fundo la staffetta 4×100 stile libero mixed coglie un terzo posto d’autore con una splendida Caterina Santambrogio da 54″57 in ultima frazione. Gli azzurri Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57) chiudono in 3’29″37. Davanti a tutti una sorprendente Spagna in corsia sei che tocca col record dei campionati in 3’27″69, davanti alla favorita e delusa Gran Bretagna (3’29″06).

Nelle semifinali brilla Caterina Santambrogio, 17enne lariana e argento agli eurojrs di Vilnius 2024 – tesserata per In Sport Rane Rosse e seguita da sempre da Anna Azzimoti – che trova l’epilogo nei 100 farfalla col terzo tempo e personale di 58″28; dentro anche la coppia dei 200 misti con Francesco Pernice terzo 2’01″37, sotto di oltre un secondo dal personale, e Matteo Venini settimo in 2’02″26 con margini di miglioramento domani.

PODI E RISULTATI AZZURRI SECONDA GIORNATA

200 STILE LIBERO F

1. Bianca Nannucci 1’58″41

2. Maria Daza Garcia (Esp) 1’58″97

3. Sofia Diakova (Ain) 1’59″09

200 STILE LIBERO M

1. Christian Giefing (Aut) 1’48″88

6. Alberto Ferrazza 1’48″78 pp

50 DORSO F

1. Blythe Kinsman (Gbr) 27″79

4. Chiara Lamanna 28″40 pp

50 DORSO M

1. Georgii Iakovlev (Ain) 25″04

2. Daniele Del Signore 25″25

3. Mikhail Shcherbakov (Ain) 25″30

100 farfalla F

1. Flawia Kamzol (Pol) 59″21

3. Caterina Santambrogio 58″28 pp qualificata in finale

12. Giulia Diodati 1’00″50 pp eliminata

200 misti M

1. Mikhail Shcherbakov (Ain) 2’00″34

3. Francesco Pernice 2’01″37 pp qualificato in finale

7. Matteo Venini 2’02″26 qualificato in finale

50 RANA F

1. Smilte Plyntykaite (Ltu) 31″16

5. Irene Burato 31″53

50 RANA M

nessun italiano in gara

50 stile libero F

9. Alessandra Mao 25″64 pp eliminata – RIR (prec. 25″73 di Emma Virginia Menicucci del 06/08/2016 a Roma)

11. Alessandra Leoni 25″69 pp eliminata

200 FARFALLA M

1. David Antal (Hun) 1’57″42

6. Nicola Furlani 1’59″50 pp

1500 STILE LIBERO F

1.Amelie Blocksidge (Gbr) 16’10″23

2. Emma Vittoria Giannelli 16’13″11

3. Viviene Jackl (Hun) 16’17″42

4×100 STILE LIBERO MIXED

1. Spagna 3’27″69 CR

2. Gran Bretagna 3’29″06

3. Italia 3’29″37

Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57)



IL MEDAGLIERE AZZURRO A SAMORIN

ORI (2)

– 4×100 stile libero 3’18″34

Francesco Ceolin 50″08, Daniele Del Signore 49″36, Luca Antonio Scampicchio 49″83 e Daniel D’Agostino 49″07

– 200 STILE LIBERO

Bianca Nannucci 1’58″41

ARGENTI (3)

– 4×100 stile libero 3’41″69

Alessandra Leoni 55″56, Ludovica Di Maria 56″14, Alessandra Mao 55″15 e Caterina Santambrogio 54″84

– 50 DORSO

Daniele Del Signore 25″25

– 1500 STILE LIBERO

Emma Vittoria Giannelli 16’13″11

BRONZO (1)

– 4×100 STILE LIBERO MIXED – 3’29″37

Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57)