Shock nel mondo del calcio: a 28 anni ha perso la vita Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna, non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa del 28enne è arrivata solamente pochi minuti fa e ha sconvolto tutti. Diogo Jota è infatti rimasto vittima, insieme a suo fratello André di 26 anni, di un incidente stradale.

Dalle prime ricostruzioni, arrivate dai testimoni presenti sul posto, si è potuto capire che l’auto del calciatore è finita fuori strada ed è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti.

Diogo Jota perde la vita in Spagna con suo fratello: l’incidente stradale non ha lasciato scampo

L’incidente sembrerebbe essere avvenuto nella provincia di Zamora, in Spagna, al chilometro 65 della A-52. La vettura, con i due fratelli, è finita fuori strada; subito dopo è scoppiato un incendio con le fiamme che si sono rapidamente propagate nella vegetazione circostante.

Non c’è stato purtroppo nulla da fare, né per l’attaccante del Liverpool né per suo fratello. Il tutto è successo questa mattina molto presto.

Immediato è stato anche il comunicato ufficiale, la Nazionale Portoghese: “La Federcalcio portoghese e l’intera comunità calcistica portoghese sono profondamente sconvolte dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta questa mattina in Spagna”.

“Molto più di un giocatore fantastico, che ha giocato quasi 50 partite con la Nazionale A, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettata da tutti i suoi compagni di squadra e avversari, una persona dalla gioia contagiosa e un punto di riferimento nella comunità stessa.

“La Federcalcio portoghese desidera esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di Diogo e André, nonché al Liverpool FC e all’FC Penafiel, i rispettivi club dei giocatori”.

La richiesta della Federcalcio Portoghese dopo la scomparsa di Diogo Jota

Sempre tramite la nota ufficiale: “La Federcalcio portoghese ha già chiesto alla UEFA un minuto di silenzio questo giovedì, prima della partita della nostra squadra contro la Spagna nel Campionato Europeo femminile. Abbiamo perso due campioni. La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese e faremo tutto il possibile per onorare la loro eredità ogni giorno”.