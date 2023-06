Nuoto, esame di maturità anche per Benedetta Pilato

Esame di maturità anche per Benedetta Pilato, che quest’oggi ha svolto la prima prova scritta all’Istituto d’istruzione secondaria Principessa Maria Pia. La 18enne campionessa del nuoto si appresta così a concludere il suo percorso di studi in scienze applicate, per poi subito rituffarsi in piscina. Nel pomeriggio di domani, dopo la seconda prova scritta, prenderà un aereo per Roma e venerdì mattina andrà in vasca per le batterie dei 100 rana del trofeo Settecolli che consente ai partecipanti di ottenere i tempi minimi di qualificazione per i prossimi Mondiali di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 14 al 20 luglio.