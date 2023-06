Volley femminile: nessuna lesione per l’azzurra Nwakalor

Arrivano “buone” notizie per Sylvia Nwakalor. L’azzurra è infatti uscita dolorante dal match odierno dell’Italia contro la Cina in Nations League e, sottoposta agli esami strumentali, gli stessi non hanno evidenziato nessun tipo di lesione. La Nwakalor resterà dunque a disposizione del ct, Davide Mazzanti e riprenderà gli allenamenti monitorata dallo staff sanitario azzurro.