Torino, Vagnati: “Panchina? Pronti a tutto per il futuro, ma ora pensiamo solo all’obiettivo Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ha fatto chiarezza sul futuro di Ivan Juric e, in generale, sulla panchina del club: “Attualmente siamo concentrati soltanto sull’Europa, un grande obiettivo da conquistare. Non è il momento giusto per discutere del futuro. Il mister è molto carico e ci crede, lo stesso vale per la squadra. Siamo pronti a tutto per il futuro della panchina, ma adesso dobbiamo concentrare ogni singola goccia di sudore sulle partite che mancano in questa stagione“.

Su Alessandro Buongiorno, invece, a cui non manca mercato: “E’ un ragazzo speciale. Sta lavorando talmente tanto per recuperare dal problema fisico che gli manca solo un letto per dormire al Filadelfia. A gennaio non era il momento di valutare una sua cessione. In estate? Magari se andiamo in Europa c’è più voglia di proseguire insieme“.