MotoGP GP Germania 2023, Marquez amaro: “Non vale più nemmeno la pena di spingere”

“Nella mattinata sono partito bene sul bagnato poi ho cercato di spingere e sono arrivate tre cadute ed il settimo posto. Il bilancio non era positivo, ho capito che non ne valeva la pena. In gara ero convinto, invece in curva 11 quasi cado, in curva 1 sono andato lungo, ho pensato di chiudere la gara perché domani sarà un altro giorno. Bisogna guardare in faccia la realtà”. Queste le parole di Marc Marquez, pilota Honda, dopo le pessime sprint del GP di Germania: “Pensavo di andare a mille in Germania e rallentare in Olanda. Invece ho visto che dobbiamo rallentare già in questo Gran Premio, altrimenti non ci arriviamo nemmeno in Olanda. In gara la moto non curvava, se qui non curva non spingiamo più”.