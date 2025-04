Win or go home, e purtroppo Tortona saluta la Champions League. Niente Final Four per la Bertram, che era obbligata a vincere il secondo round in programma al PalaEnergia contro il Tenerife dopo la sconfitta in Spagna. La compagine delle Canarie però si dimostra più forte e vince anche gara-2 per 64-77 davanti al pubblico piemontese. Baldasso con 10 punti l’unico giocatore in doppia cifra nelle fila di Tortona, che ora concentrerà le sue energie sul finale di campionato per conquistare un posto nei play-off. Dopo Reggio Emilia, quindi, un altro ko per un’italiana prima della Final-4.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio di partita all’insegna dell’equilibrio nei primi minuti, con il canestro d’apertura siglato da Marcelinho Huertas. Ed è proprio il veterano playmaker della squadra delle Canarie il vero protagonista del quarto d’avvio, che chiude con 7 punti e 5 assist. Tortona riesce inizialmenteea rispondere colpo su colpo, ma si disunisce sul finire deel quarto e va al primo riposo breve sotto di 5 punti sul 19-24 in favore della squadra ospite. La squadra di De Raffaele parte bene nel secondo quarto, con un cinque a zero di parziale che riporta lo score in parità. Baldasso spara la tripla del sorpasso sul 31-30 e la formazione di casa tocca anche il +6 di vantaggio sul 36-30 prima di andare negli spogliatoi sul 38-35.

Dopo un fallo tecnico che permettee a VItal di firmare dalla lunetta il 42-35, Tenerife riesce a reagire e con un 6-0 di parzialee costringe De Raffaele a chiamare time-out. Il momento positivo per Shermadini e compagni però proseguee e La Laguna chiude avanti di cinque sul 54-59 a dieci minuti dalla fine. Nel quarto finale le cose non migliorano per Tortona, che anzi sprofonda sempre più e vede allontanarsi gli avversari.