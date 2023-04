Nuoto, Assoluti Riccione 2023: bene Angiolini nelle batterie dei 100 rana, Detti ok nei 400

Vanno in archivio le batterie della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga a Riccione. Buone indicazioni e qualche sorpresa in vista delle finali del pomeriggio. Nelle batterie dei 400 stile libero Gabriele Detti in 3’49”12 chiude davanti a Gregorio Paltrinieri (3’49″29). “Non sapevo se spingere fin da subito o controllare un po’. Questa mattina ero contratto fino ai 200 metri, poi mi sono sciolto. E’ un buon punto di partenza in vista del pomeriggio, in cui bisognerà spingere. Io ho ripreso a divertirmi e questo è molto importante”, le parole di Detti. Soddisfatto Paltrinieri, che deve ancora valutare se disputare la finale: “Mi consulterò con Fabrizio (Antonelli ndr)”. E spiega: “Da tanto tempo non nuotavo i 400 stile libero in questa maniera – commenta Gregorio – Stamattina bene, ho tirato abbastanza per prepararmi agli 800 e ai 1500. Tutto questo è in funzione dell’estate che sarà bella impegnativa”.

Nei 100 rana donne la scena è di Lisa Angiolini, che precede in 1’06″58 Arianna Castiglioni, Anita Bottazzo e Martina Carraro. “Al mattino in genere faccio fatica a carburare e il passaggio veloce ai 50 rientra proprio in un cambio di strategia – le parole dell’azzurra dei Carabinieri – Sono scaramantica e non voglio pensare troppo alla finale”. Sorride nei 200 farfalla Giacomo Carini (1’56”15), che tocca prima del primatista italiano Federico Burdisso (1’57″55). Nei 50 dorso uomini il miglior riscontro è di Michele Lamberti in 24”97. Bene Leonardo Deplano che stabilisce il miglior tempo dei 50 stile libero con 22″14, che però non è ancora pienamente soddisfatto: “Ho nuotato facile, anche se speravo in un crono leggermente più basso. L’obiettivo è centrare nel pomeriggio la qualificazione per i Mondiali”, le sue parole ai media federali. Nei 400 misti donne Sara Franceschi (4’45”22) precede di sette centesimi Ilaria Cusinato (4’45”29).

50 dorso M

1. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 24″97

800 stile libero F serie lente

1. Emma Vittoria Giannelli (RN Florentia) 8’45″37

400 stile libero M

1. Gabriele Detti (Esercito/IN Sport) 3’49″12

100 rana F

1. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 1’06″58

200 farfalla M

1. Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can Vittorino da Feltre) 1’56″15

400 misti F

1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 4’45″22

50 stile libero M

1. Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 22″14