Real Madrid-Chelsea, Lampard crede alla rimonta: “Possono succedere cose speciali”

L’allenatore del Chelsea Frank Lampard crede alla rimonta del suo Chelsea contro il Real Madrid a Stamford Bridge dopo la sconfitta per 2-0 in Spagna. “Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto in dieci uomini, l’aspetto deludente è stato regalare loro il calcio da fermo con cui hanno segnato il secondo gol”, ha detto Lampard ai microfoni di BT Sport dopo la partita del Bernabeu. La crisi in campionato si fa sentire sul morale, ma c’è voglia di reagire: “Sicuramente c’è un po’ di mancanza di fiducia, di autostima, i giocatori devono capire quanto sono bravi e di cosa sono capaci di fare”. La qualificazione quindi è tutt’altro che chiusa: “L’ho detto ai ragazzi, a Stamford Bridge possono succedere cose speciali. Il Real Madrid è un’ottima squadra ma dobbiamo crederci. Bisogna alzare il livello, serve positività dal punto di vista mentale”.