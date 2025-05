Katie Ledecky continua a dominare a Fort Lauderdale (Florida), dove si stanno disputando le TYR Pro Swim Series 2025. L’olimpionica statunitense ha ritoccato per la sesta volta il record, già suo, degli 800 stile libero. 8’04″12 il tempo di Ledecky, che ha abbassato di oltre mezzo secondo l’8’04″79 fatto segnare ai Giochi Olimpici di Rio 2016. “Non riesco a smettere di sorridere, ma in realtà è così da tutta la settimana, quindi non è nemmeno una novità. Ci sono voluti anni per arrivare a questo momento, ed è stato incredibile farlo proprio stasera. Ogni mio record ha sempre una sua storia, ma credo che questo sia il primo in cui un’altra americana ha fatto altrettanto. Tanto di cappello a Gretchen, che stamattina ha dato il via a questa festa dei record mondiali. Il pubblico è stato fantastico, senza di loro non ce l’avrei fatta. Quando ho virato ai 750 metri, il rumore era assordante, e mi sono detta che non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Così ho cominciato a sprintare. Le sensazioni erano buone”, le parole di Ledecky riportate da OA Sport.

Tappa di Fort Lauderdale aperta alla grande con i 1500 sl

La nove volte campionessa olimpica ha riscritto ulteriormente la storia qualche giorno fa, andando a vincere i 1500 stile libero femminili con quasi 40 secondi di vantaggio, stampando il tempo di 15:24.51 che rappresenta il secondo miglior crono della storia, superiore solamente al record mondiale della stessa statunitense nel 2018 (15’20″48). Ledecky, che detiene i 22 tempi più veloci della storia in questa specialità, ha doppiato quattro delle altre nove nuotatrici in gara e ha preceduto Jillian Cox (16:04.13) e Kate Hurst (16:14.26) sul podio