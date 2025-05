L’Atalanta surclassa il Monza in trasferta nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. 4-0 per gli uomini di Gasperini, che mettono un piede dentro la qualificazione in Champions League e spediscono, ora matematicamente, in Serie B la squadra di Alessandro Nesta. Doppietta di Charles De Ketelaere nel primo tempo (12′ e 23′). Nella seconda frazione i bergamaschi dilagano con Lookman (47′) e Brescianini (88′). Atalanta che si consolida al terzo posto e sale a quota 68 punti, a +6 sulla Juventus e a +7 sul Bologna, stasera alle 20.45 avversarie al Dall’Ara.

Le pagelle

MONZA (3-5-2)

Pizzignacco (voto 6): incolpevole su tutti i gol dell’Atalanta.

Pereira (voto 5.5): primo tempo incerto, esce per un problema alla spalla (dal 46′ Lekovic, voto 5: entra e si perde Lookman dopo meno di un minuto).

Palacios (voto 5): non adatto alla Serie A. Servirà fare gavetta prima di fare il salto definitivo.

Caldirola (s.v.): si fa male dopo un quarto d’ora (dal 15′ Brorsson, voto 5: non un grande ingresso. Molto ruvido nei contrasti).

Birindelli (voto 5.5): prova a proporsi nella metà campo offensiva, ma non trova sbocchi utili.

Castrovilli (voto 5): tanta corsa, ma poca lucidità. Da una sua deviazione nasce il gol di De Ketelaere.

Akpa Akpro (voto 6): il migliore dei suoi. Va via più volte a Kossonou e impegna Carnesecchi nel primo tempo.

Bianco (voto 6): bene l’ex Fiorentina. Qualche imprecisione palla al piede, ma merita una squadra di Serie A nel 2025/2026.

Kyriakopoulos (voto 5): spesso abbassa la testa e si intestardisce in sfortunate iniziative personali.

Mota (voto 5.5): poco coinvolto nella manovra e intrappolato nella ragnatela dell’Atalanta.

Caprari (voto 6): più attivo del compagno di reparto. Esce spesso per portare fuori dall’area Djimsiti.

ATALANTA (3-4-2-1)

Carnesecchi (voto 6.5): impegnato più del previsto. Bella parata su Forson nel secondo tempo.

Djimsiti (voto 6.5): fa buona guardia su Caprari. Diverse chiusure sulle ripartenze del Monza.

Hien (voto 6): spesso disattento nelle marcature preventive, rimedia sempre con i suoi straordinari mezzi fisici.

Kossounou (voto 6): non al meglio fisicamente, regge a fatica il duello con Akpa Akpro.

Bellanova (voto 5.5): tanti errori in fase di palleggio. Non riesce mai a sfondare per arrivare al cross.

De Roon (voto 6): solita partita diligente. Resta sempre basso per permettere a Ederson di inserirsi.

Ederson (voto 6): corsa e fisicità. Si mangia un gol praticamente a porta vuota nel secondo tempo.

Zappacosta (voto 6): poche sbavature, ma anche poche iniziative personali.

De Ketelaere (voto 7.5): torna al gol dopo 15 giornate. Bello il gol dell’1-0. Molto reattivo in occasione del raddoppio.

Lookman (voto 6): diverse imprecisioni in fase di rifinitura. Si salva con il gol in apertura di ripresa.

Retegui (voto 6.5): tanto lavoro di sponda. Due assist. Cerca a più riprese la gioia personale, ma è spesso imperfetto.