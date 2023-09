Novella Calligaris a 68 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto: “Mi sono divertita”

“Non era una gara. Ci siamo solo divertiti”. Con queste parole Novella Calligaris commenta la sua Traversata dello Stretto. Un modo per celebrare il 50/o anniversario del suo record del mondo sugli 800 stile libero e il 75mo anniversario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia di cui è presidente. “Il tempo? Non lo so ma non importa. Ci siamo fermati, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Non era una competizione”. Calligaris – 68 anni – è giunta sulla spiaggia di Porticello. Più a nord del punto di approdo inizialmente previsto per via della corrente. “Ma va bene lo stesso – ha detto Calligaris che ha dedicato la traversata al fratello Mauro, ai genitori e al suo allenatore Bubi Dennerlein -. Sono stata aiutata da qualcuno lassù. Secondo me, mio fratello, che avrà detto, ‘la solita stakanovista’, e Bubi, ‘gli mancava giusto questa della traversata’. E mia madre che avrebbe detto ‘la solita'”. “Le correnti – ha aggiunto – le abbiamo tutte scansate. Del tempo che ho impiegato. Non lo so ancora. Ma non importa – ribadisce tra gli applausi e i complimenti di chi la seguita in barca e l’ha accolta al suo arrivo in Calabria.