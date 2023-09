Mondiali basket 2023, Italia sconfitta nell’ultima di Datome: la Slovenia vince 89-85 ed è settima

L’Italia sfiora la rimonta nel finale, ma è la Slovenia a vincere 89-85 e a conquistare il settimo posto al Mondiale di basket in quella che è l’ultima gara in carriera di Gigi Datome. Luka Doncic chiude con la doppia doppia da 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Gli azzurri tengono testa agli uomini di Sekulic, portando quattro elementi in doppia cifra: Spissu trova 22 punti, con un ottimo 6/10 da tre. Fontecchio ne firma 16, seguito da Polonara (13 punti e 7 rimbalzi) e Ricci (11 punti e 6 rimbalzi).

Ad aprire le danze è Tobey. Gli azzurri rispondono con una tripla di Spissu e una schiacciata di Melli. L’Italia gioca bene in circolazione e Fontecchio fa il carico di autostima con la tripla dell’8-4 azzurro al 3′. Due guizzi di Polonara regalano il 14-6, ma nella seconda parte del primo quarto si accende Doncic, che conduce la Slovenia al -3 alla fine del periodo di apertura. Ad inizio secondo quarto la Slovenia trova il primo vantaggio (18-20), ma la reazione dell’Italia è puntuale, fino al 31-26 che spinge Sekulic a chiamare il time out. Una pausa che risveglia Doncic e compagni che vanno all’intervallo sul +1 (41-42).

Nel terzo quarto Hrovat e Tobey suonano la carica da tre e regalano l’allungo (+11) alla Slovenia. Gli azzurri provano a reagire con la seconda tripla di Fontecchio, ma Dragic dall’arco e in lunetta mette la firma sul massimo vantaggio di +13. L’Italia inizia a costruire la sua rimonta, mentre Gigi Datome riceve la standing ovation della Mall of Asia all’uscita dal parquet. La squadra di Pozzecco agguanta la Slovenia sul 76-76 e poi trova il sorpasso sull’85-83. Nel finale però una tripla di Cebasek dall’angolo su assist di Doncic riporta avanti la Slovenia, che poi chiude i giochi ai liberi fino al definitivo 89-85. Si chiude così, da decimo azzurro all time, la carriera di Gigi Datome, che riceve l’abbraccio di pubblico, compagni e avversari.