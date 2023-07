Mondiali femminili 2023, Jraidi regala la prima vittoria al Marocco

di Valerio Carriero 1

Il Marocco conquista la prima vittoria della sua storia in un Mondiale femminile di calcio. Al Coopers Stadium di Adelaide (Australia), decide una rete di Ibtissam Jraidi dopo sei minuti di gara, quanto basta per battere 1-0 la Corea del Sud e alimentare le proprie speranze di qualificazione nel gruppo H. Non ancora aritmeticamente eliminate le asiatiche, ma servirà un incastro di risultati particolare e molto difficile per ottenere il pass per gli ottavi di finale. Per il Marocco, invece, potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto con la Colombia nell’ultimo impegno della fase a gironi, in programma il 3 agosto a Perth.