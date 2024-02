Mondiali nuoto Doha 2024: gli italiani in gara martedì 13 febbraio

Tutti gli italiani in gara martedì 13 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco azzurre e azzurri al via. Dopo tuffi in piscina, nuoto in acque libere e nuoto artistico, si alza ora il sipario sul nuoto in vasca, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (due ore in meno rispetto al Qatar) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

Mondiali Doha 2024: italiani in gara martedì 13 febbraio

7.30 – Nuoto: Batterie

50m rana maschili (SIMONE CERASUOLO e NICOLÒ MARTINENGHI)

200m stile libero femminili (GIULIA D’INNOCENZO)

200m farfalla maschili (FEDERICO BURDISSO e ALBERTO RAZZETTI)

800m stile libero maschili (LUCA DE TULLIO e GREGORIO PALTRINIERI)

9.00 – Tuffi grandi altezze femminili: Round 1 e 2 (ELISA COSETTI)

12.00 – Tuffi grandi altezze maschili: Round 1 e 2 (DAVIDE BARALDI e ANDREA BARNABA)

15.30 – Pallanuoto maschile: Grecia-Italia (quarti di finale)

17.00 – Nuoto: Semifinali e finali

Finale 1500m stile libero femminili (SIMONA QUADARELLA)

Semifinali 50m rana maschili (eventuali SIMONE CERASUOLO e NICOLÒ MARTINENGHI)

Semifinali 200m stile libero femminili (eventuale GIULIA D’INNOCENZO)

Semifinali 200m farfalla maschili (eventuali FEDERICO BURDISSO e ALBERTO RAZZETTI)