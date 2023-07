Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: altri due ori per la Cina nel sincro dalla piattaforma e dal metro

Una giornata di tuffi che – come al solito – vede dominare la Cina ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche. Dalla piattaforma nella gara del sincro femminile sono inarrestabili Yuxi Chen e Hongchan Quan, che fanno meglio delle seconde di circa sessanta punti: 369.84 contro i 311.76 del duo britannico composto da Andrea Spendolini Sirieix e Louiis Toulson. Bella lotta per il bronzo, con le statunitensi Delaney Schnell e Jessica Parratto che riescono con il loro 294.42 a prevalare di tre punti sulle messicane Alejandra Orozco Loza e Gabriela Agundez Garcia. Tanto il rammarico quest’ultime, considerato che oltre alla medaglia c’erano in palio anche i pass per Parigi 2024 per chi saliva sul podio.

RISULTATI DI OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Nella prima mattinata italiana era andata in scena la gara del trampolino da 1 metro maschile con Jianfeng Peng in grado di conquistare l’oro con 440.45. Questa volta non è stato troppo il distacco sul secondo, il messicano Osmar Olvera Ibarra, il quale è riuscito addirittura a mettersi alle spalle l’altro rappresentante cinese Jiuyuan Zheng.