Mondiali Fukuoka 2023: super Ceccon è oro nei 50 farfalla, Martinenghi argento nei 100 rana dietro Qin

Si entra nella fase calda dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Quattro le finali con due italiani in gara, Martinenghi e Ceccon rispettivamente nei 100 rana e nei 50 farfalla. Nelle semifinali in acqua Angiolini e Carraro nei 100 rana, Panziera nei 100 dorso, De Tullio nei 200 stile e sempre Ceccon nei 100 farfalla.

Un grande Nicolò Martinenghi è d’argento nei 100 rana. L’azzurro nuota in 58.72 e chiude con lo stesso identico di Kamminga e Fink con triplo secondo posto ex aequo, Vince il cinese Qin dominando in 57.69. Quinto Matzerath in 58.88, sesto Yan in 59.23, sesttimo Matheny in 59.45 e ultimo Ogretir 59.79. Seconda medaglia Mondiale consecutiva per Martinenghi, che non riesce a difendere l’oro dello scorso anno, ma quest’anno Qin era praticamente imbattibile.

Uno straordinario Thomas Ceccon è oro nei 50 farfalla. L’azzurro nuota in 22.68 con dei secondi 25 metri clamorosi dove recupera una subacquea iniziale non perfetta. Secondo posto per Matos Ribeiro in 22.80 e terzo l’avversario di Ceccon Grousset in 22.82. Quarto e quinto posto per gli inglesi Peters, 22.84, e Proud, 22.91. Sesto Rose in 23.01, settimo Bucher in 23.26 e ultimo Sameh in 23.34. Secondo oro in questi Mondiali per l’Italia, dopo quello nelle acque libere con la 4×1500 in acque libere.

Nelle altre gare, secondo oro di giornata per la Cina con Zhang che vince i 100 farfalla in 56.12. Super seconda vasca della cinese, che supera negli ultimi metri la canadese Macneil, crollata nella seconda metà dell’ultima vasca in 56.45, e l’americana Huske in 56.61. Medaglia di legno per Mckeon in 56.88 e a sorpresa ultima Walsh in 57.58.

Per quanto riguarda la prima semifinale dei 100 dorso, un ottimo Ceccon si qualifica per la finale nuotando in 52.16. Grande prova dell’azzurro, che si porta avanti sin dai primi metri e resta in testa fino all’arrivo. Secondo Murphy in 52.56 e terzo Tomac in 52.86. Nella seconda semifinale bene il cinese Xu in 52.42 seguito da Ndoye-Brouard in 53.06 e Masiuk in 53.20. Gli otto per la finale di domani sono Ceccon, 52.16, Xu, 52.42, Murphy, 52.56, Tomac, 52.86, Ndoye-Brouard, 53.06, Kos, 53.17, Masiuk, 53.20 e Armstrong, 53.21.

Nella prima semifinale dei 100 rana donne male Lisa Angiolini, che è ottava in 1:07.03. Prima King in 1:05.45 con mezzo secondo di vantaggio su Sharry. Terza Hansson in 1:06.19. Nella seconda semifinale Martina Carraro nuota in 1:06,56 ed è fuori dalla finale. Prima Meilutyte in 1:05.09 con il miglior tempo di batteria. Le otto per la finale di domani sono Meilutyte, 1:05.09, King, 1:05.45, Schoenmaker, 1:05.53, Mc Sharry, 1:05.96, Jefimova, 1:06.18, Hansson, 1:06.19, Jacoby, 1:06.29 e Suzuki, 1:06.31.

