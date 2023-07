Nuoto artistico, argento per Cerruti-Ruggiero al Mondiale di Fukuoka

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero conquistano l’argento a Fukuoka, nel duo tecnico del nuoto artistico dei Campionati mondiali degli sport acquatici ritornati in Giappone, 22 anni dopo l’ultima volta. La coppia azzurra ha nuotato sul tema della Fenice con musica ‘The Phoenix’ di Stefano Simmaco, coreografata da Svetlana Romashina. Al termine dell’esercizio i punti totalizzati sono stati 263.0334 punti. Sul gradino più alto del podio Mashiro Yasunaga e Moe Higa (273.9500) a completare, Iris Tio Casas e Alisa Ozhogina Ozhogina (257.8368).

“Siamo vicecampionesse del mondo, roba da non crederci. Siamo strafelici del risultato, al nostro primo mondiale come coppia, non poteva andare meglio, non abbiamo commesso errori”, dichiara Ruggiero. Poi Cerruti parla delle nuove regole introdotte. “Con l’introduzione delle nuove regole è uno sport completamente diverso che non lascia spazio al minimo errore, è molto più stressante e anche l’ansia prima della gara è molto diversa. Questa medaglia voglio dedicarla a Giorgio Minisini che ci manca molto: un pezzettino è anche suo”.