Irlanda-Nigeria: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di calcio 2023

di Valerio Carriero 7

Ecco come e dove seguire Irlanda-Nigeria, sfida valevole per la terza e ultima giornata del gruppo B dei Mondiali femminili di calcio 2023. Le africane vanno a caccia della qualificazioni agli ottavi di finale dopo i 4 punti conquistati nei primi due impegni. Di fronte si troveranno una Irlanda già eliminata e inchiodata a 0 punti. Calcio d’inizio alle 12.00, ora italiana di lunedì 31 luglio al Suncorp Stadium di Brisbane (Australia). Il match sarà trasmesso in diretta e gratuitamente sulla piattaforma Fifa+.