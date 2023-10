Gregorio Paltrinieri: “Sogno tre medaglie alle Olimpiadi di Parigi, poi sceglierò tra mare e vasca”

“Le Olimpiadi sono un appuntamento che sogniamo da sempre, è un appuntamento diverso, e lo sto aspettando con ansia, cercherò di fare tre gare, sia in mare che in vasca, è la mia sfida per quest’anno, anche se non sono ancora qualificato per tutte”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri a un evento di Sky a Roma parlando delle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno: “Amo follemente gareggiare e l’ho fatto sempre con lo spirito di un gioco, farò di tutto per vincere ma rimane un gioco, se va male ce ne saranno tante altre dopo”.

E sul duplice impegno vasca-acque libere dopo i Giochi: “Se sceglierò tra vasca e mare? E’ una cosa a cui devi pensare. Nella tua carriera, arrivi ad un certo punto che devi pensare a qualcosa di nuovo, di veramente grande. Quello che ho imparato è che ai Mondiali non ero nella condizione giusta mentalmente e fisicamente per fare tutte le gare. Ne ho fatte cinque in meno di due settimane, questo ti prosciuga di energie e non riesco a dare il 100% in nessuna. Quest’anno non è ancora il momento di decidere, a Parigi sono avvantaggiato perché le gare sono solo tre e non cinque, ma poi ci devo pensare e alla fine deciderò”.