Federica Pellegrini in diretta da Fiorello: “Proverò il parto in acqua”

“Proverò il parto in acqua”. A dirlo è Federica Pellegrini, intervenuta a ‘VivaRai2!’, in diretta dal Foro Italico. A mettere in contatto Federica Pellegrini con Fiorello è stato l’ospite di giornata, il presidente del Coni Giovanni Malagò. La ‘Divina’ è in dolce attesa del primo figlio con il compagno Matteo Giunta e Fiorello ha subito domandato: “Stai aspettando due delfini?”. “No, mi hanno detto uno solo. Ormai manca un mese e qualcosa in più, quindi ci siamo”, ha risposto la Pellegrini. Fiorello ha quindi concluso con una battuta delle sue: “Sarebbe stupendo, così il bimbo esce e fa già il record. Lo farà con tutto il cordone ombelicale attaccato”.