Cile, il Ct Berizzo si dimette: “Risultati sotto le aspettative”

di Mattia Zucchiatti 36

“Ho parlato col presidente federale e gli ho manifestato la volontà di dimettermi. I risultati non sono stati quelli attesi e quando le cose non funzionano, bisogna riconoscerlo”. Ad annunciarlo è Eduardo Berizzo che rinuncia così all’incarico di Ct del Cile dopo lo 0-0 col Paraguay nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Cinque punti in altrettante partite per la Roja, che rischia di vedere sfumare il pass iridato. Il Cile deve trovare un nuovo tecnico per la sfida contro l’Ecuador in programma fra quattro giorni.