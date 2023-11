Southgate conferma epidemia di Snus tra i giocatori. Assocalciatori: “E’ come l’eroina”

E’ ormai diffusissimo tra i calciatori, soprattutto nei paesi scandinavi, ed è sbarcato in Inghilterra, tanto da cominciare a parlare di una vera e propria “epidemia”. E’ lo Snus, il tabacco in polvere sotto le gengive, che per Wada sarà doping dal 2024, ed è ormai accertato che moltissimi calciatori lo usano. L’Assocalciatori dell’Inghilterra, a questo proposito, ha mandato una mail a 5.000 giocatori avvertendoli dei pericolo del Tramadol, ritenuto “come l’eroina”. Non è una sostanza vietata, si tratta di tabacco senza fumo che consiste in piccole bustine che vengono posizionate tra il labbro superiore e il bordo gengivale, ma illegale da acquistare nel Regno Unito.

E il ct dei Tre Leoni, Gareth Southgate, conferma: “Molti calciatori usano lo Snus. Sono ben consapevole che molti calciatori usano quelle buste. Sono consapevole che sembra essere una sorta di tendenza all’interno del calcio in generale e sono consapevole che anni e anni fa in tournée in Scandinavia era un’abitudine più diffusa lì e molti giocatori svedesi la prendevano più comunemente. Non conosco tutti i dettagli delle conseguenze o del motivo per cui le persone non dovrebbero farlo. Ovviamente è una forma di tabacco, quindi non è vietato. Ma sarei sorpreso se questo genere di cose fosse particolarmente positivo a lungo termine”.