Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: Morini e D’Innocenzo in finale nei 200 stile libero

La sessione pomeridiana di sabato 9 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania, si è aperta con la finale dei 100 dorso donne. A trionfare è stata l’olandese Kira Toussaint, che ha stravinto in 55.88 davanti alla britannica Harris e alla francese Moluh. Solo ottava in 58.25 Margherita Panziera, che ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Ho voluto tirare le prime due subacquee perché volevo provarci, invece le ho pagate. Mi sono incartata, ho sentito che ho iniziato a nuotare male e ho fatto 2 decimi più di ieri. Ci ho provato. D’ora in poi bisognerà lavorare per la vasca lunga e per le Olimpiadi. Era importante tornare a gareggiare perché ora so su cosa lavorare“.

Ultimo posto anche per Matteo Ciampi in una finale dei 200 stile libero uomini estremamente avvincente. L’azzurro ha nuotato in 1:43.16: “Bella gara. Speravo di nuotare sotto l’1:43, ma va bene. Sarà un anno lungo e dispendioso, questo è solo l’inizio e spero di trovare la condizione“. Il successo è andato al britannico Richards in 1:41.01 davanti al connazionale Guy. Gradino più basso del podio per il lituano Rapsys, capace di precedere il beniamino di casa Popovici. Italia assente nelle finali dei 100 farfalla donne – vinta dalla svedese Hansson in 55.37 davanti alla tedesca Kohler e alla greca Ntountounaki – e dei 200 rana uomini – vinta dall’olandese Corbeau in 2:02.41 davanti all’islandese McKee e al connazionale Kamminga.

Nelle semifinali dei 200 stile libero donne, invece, sia Sofia Morini che Giulia D’Innocenzo hanno staccato il pass per la finale. Rispettivamente seconda in 1:54.20 e terza in 1:54.32, hanno entrambe ritoccato il proprio personale, entrando in finale con il quarto e sesto crono. “Nei primi 100 mi sono meravigliata di non vedere nessuna davanti. Poi negli ultimi 50 sono morta ma va bene lo stesso” ha detto Morini. Entusiasta anche D’Innocenzo: “Sono contentissima. Sofia mi ha dato una mano perché mi sono attaccata a lei per tenere fino alla fine visto che può essere questione di decimi. E’ la seconda finale che mi guadagno, non potevo chiedere di meglio“.