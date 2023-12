Ceccon su Instagram: “Squalificato due volte in due giorni. Mai successo, si impara sempre qualcosa”

Thomas Ceccon si bacchetta su Instagram dopo le due squalifiche in due giorni ricevute agli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni. “Squalificato due volte in due giorni. Mai successo in vita. Si impara sempre qualcosa, passo e chiudo per un po'”, le parole in una storia del fenomeno azzurro che, dopo l’argento nella 4×50 stile e l’oro nella 4×50 mista, è stato squalificato nei 100 e nei 200 misti per un tocco a una mano in una virata nei 100 e per una gambata a delfino nella frazione a rana nei 200.