Serie A1 2023/2024 basket: Pistoia sbanca Tortona grazie ai 36 di Willis, ok Venezia

Scafati non riesce a uscire dalla crisi: al Palasport Taliercio contro Venezia, nella sfida valida come 11^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. 83-59 il punteggio in favore dei lagunari, reduci dalla sconfitta contro Trento, che si sono imposti in maniera piuttosto agevole. A dir la verità il match è stato piuttosto equilibrato, seppur con la Reyer sempre avanti, e solo nel quarto finale il gap tra le due squadre si è ampliato a dismisura. Sugli scudi Spissu, miglior realizzatore della serata con 19 punti, e Tucker con 17. Venezia sale dunque al primo posto a quota 16 punti, in attesa di Virtus Bologna e Brescia (che hanno una partita in meno). Prosegue invece la striscia negativa della formazione campana, al quarto ko di fila.

TABELLINO VENEZIA-SCAFATI

VENEZIA: Spissu 19, Casarin 2, De Nicolao 0, O’Connell N.E., Janelidze N.E., Parks 4, Brooks 0, Simms 13, Wiltjer 9, Brown Jr 9, Tucker 17, Tessitori 10.

SCAFATI: Pini 4, Nunge 11, Rivers 2, Robinson 6, Logan 9, Rossato 9, Pinkins 9, Mouaha 0, Gentile 9, Imade N.E., Morvillo N.E.

Porta invece la firma di Payton Terrell Willis la vittoria di Pistoia sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris contro Tortona. Il numero 0 ha infatti messo a referto la bellezza di 36 punti, più di quanto abbia mai fatto qualsiasi giocatore quest’anno in campionato e più di quanto abbia mai fatto lui stesso in carriera. Non sorprende perciò che sia stata sua la tripla decisiva arrivata a pochi secondi dallo scadere. Niente da fare per la squadra di coach Ramondino, brava a restare sempre in scia degli avversari e non mollare neppure quando la situazione sembrava compromessa. A spuntarla però sono stati i ragazzi di coach Brienza, alla quarta vittoria di fila. 100-97 il punteggio di un match pazzesco.

TABELLINO TORTONA-PISTOIA

TORTONA: Zerini 0, Dowe 12, Baldasso 12, Severini 16, Weems 17, Tandia N.E., Noua 17, Candi 5, Strautins 5, Obasohan 7, Thomas 6, Errica N.E.

PISTOIA: Willis 36, Blakes 6, Moore 24, Wheatle 9, Ogbeide 9, Della Rosa 8, Dembelé N.E., Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Biagini N.E.