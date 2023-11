Calendario Assoluti invernali nuoto Riccione 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Campionati Italiani Assoluti invernali 2023 di nuoto, in programma a Riccione da martedì 28 a giovedì 30 novembre: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. I migliori nuotatori del Bel Paese tornano in acqua per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 25 metri, banco di prova utile per valutare la preparazione in vista dell’anno che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. La formula sarà quella di batterie e finali per tutte le gare, ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero e delle staffette, che verranno disputate a serie.

STREAMING E TV – Tutte le gare, ad eccezione della sessione mattutina di martedì, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. Telecronaca affidata a Tommaso Mecarozzi, affiancato dal commento tecnico di Luca Sacchi e con i collegamenti dalla zona mista con Elisabetta Caporale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e risultati al termine di ciascuna sessione per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma orario dettagliato della manifestazione.

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO NUOTO

Calendario Assoluti invernali nuoto 2023

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

Sessione mattutina (9:30-12:40)

9:30 Batterie 50m stile libero femminili

9:37 Batterie 200m dorso maschili

9:52 Batterie 200m dorso femminili

10:08 Batterie 50m farfalla maschili

10:15 Batterie 200m farfalla femminili

10:31 Batterie 200m rana maschili

10:47 Batterie 200m rana femminili

11:04 Batterie 200m stile libero maschili

11:21 Batterie 400m stile libero femminili

11:47 Batterie 200m misti maschili

12:02 Batterie 200m misti femminili

12:15 Terza serie 1500m stile libero maschili

Sessione pomeridiana (17:25-20:15)

17:25 Serie 2a 1500m stile libero maschili

17:43 Serie 1a 1500m stile libero maschili

18:01 Finale B 50m stile libero femminili

18:03 Finale A 50m stile libero femminili

18:06 Finale B 200m dorso maschili

18:10 Finale A 200m dorso maschili

18:14 Finale B 200m dorso femminili

18:18 Finale A 200m dorso femminili

18:22 Finale B 50m farfalla maschili

18:24 Finale A 50m farfalla maschili

18:40 Finale B 200m farfalla femminili

18:44 Finale A 200m farfalla femminili

18:48 Finale B 200m rana maschili

18:52 Finale A 200m rana maschili

18:56 Finale B 200m rana femminili

19:00 Finale A 200m rana femminili

19:04 Finale B 200m stile libero maschili

19:08 Finale A 200m stile libero maschili

19:24 Finale B 400m stile libero femminili

19:30 Finale A 400m stile libero femminili

19:44 Finale B 200m misti maschili

19:48 Finale A 200m misti maschili

19:52 Finale B 200m misti femminili

19:56 Finale A 200m misti femminili

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Sessione mattutina (9:30-12:00)

9:30 Batterie 100m dorso maschili

9.48 Batterie 50m dorso femminili

9.58 Batterie 400m stile libero maschili

10.24 Batterie 200m stile libero femminili

10.39 Batterie 100m rana maschili

10.51 Batterie 100m rana femminili

11.04 Batterie 100m farfalla maschili

11.16 Batterie 50m farfalla femminili

11.25 Batterie 50m stile libero maschili

11.35 Serie 3a 1500m stile libero femminili

Sessione pomeridiana (17:30-20:00)

17:30 Finale B 100m dorso maschili

17:34 Finale A 100m dorso maschili

17:39 Finale B 50m dorso femminili

17:43 Finale A 50m dorso femminili

18:47 Finale B 400m stile libero maschili

17:53 Finale A 400m stile libero maschili

18:00 Finale B 200m stile libero femminili

18:04 Finale A 200m stile libero femminili

18:17 Finale B 100m rana maschili

18:20 Finale A 100m rana maschili

18:23 Finale B 100m rana femminili

18:26 Finale A 100m rana femminili

18:39 Finale B 100m farfalla maschili

18:42 Finale A 100m farfalla maschili

18:45 Finale B 50m farfalla femminili

18:48 Finale A 50m farfalla femminili

18:51 Finale B 50m stile libero maschili

18:54 Finale A 50m stile libero maschili

19:06 Serie 2a 1500m stile libero femminili

19:26 Serie 1a 1500m stile libero femminili

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Sessione mattutina (9:30-12:30)

9:30 Batterie 100m farfalla femminili

9:42 Batterie 200m farfalla maschili

9:57 Batterie 100m dorso femminili

10:12 Batterie 50m dorso maschili

10:19 Batterie 400m misti femminili

10:44 Batterie 400m misti maschili

11:08 Batterie 100m stile libero femminili

11:22 Batterie 100m stile libero maschili

11:34 Batterie 50m rana femminili

11:41 Batterie 50m rana maschili

11:47 Quarta e terza serie 800m stile libero femminili

12:07 Quarta e terza serie 800m stile libero maschili

Sessione pomeridiana (17:30-20:20)

17:30 Finale B 100m farfalla femminili

17:33 Finale A 100m farfalla femminili

17:37 Finale B 200m farfalla maschili

17:41 Finale A 200m farfalla maschili

17:45 Finale B 100m dorso femminili

17:49 Finale A 100m dorso femminili

17:53 Finale B 50m dorso maschili

17:56 Finale A 50m dorso maschili

18:08 Finale B 400m misti femminili

18:14 Finale A 400m misti femminili

18:20 Finale B 400m misti maschili

18:26 Finale A 400m misti maschili

18:41 Finale B 100m stile libero femminili

18:44 Finale A 100m stile libero femminili

18:48 Finale B 100m stile libero maschili

18:51 Finale A 100m stile libero maschili

18:55 Finale B 50m rana femminili

18:58 Finale A 50m rana femminili

19:01 Finale B 50m rana maschili

19:04 Finale A 50m rana maschili

19:15 Seconda serie 800m stile libero femminili

19:25 Prima serie 800m stile libero femminili

19:35 Seconda serie 800m stile libero maschili

19:45 Prima serie 800m stile libero maschili