Barcellona, Laporta: “Se episodi contro di noi fossero capitati al Real Madrid se ne sarebbe parlato per giorni”

“Molti si aspettavano che perdessimo contro il Porto. Noi del Barcellona dobbiamo lottare contro tante cose. Questa settimana abbiamo parlato solo di cazzate, invece avremmo dovuto parlare del rigore su Raphinha o di quello su Lewandowski contro il Rayo Vallecano. Se fosse successo al Real Madrid, sono sicuro che ne avremmo sentito parlare per tutta la settimana”. Lo ha detto il presidente del Barcellona, Joan Laporta, dopo la sfida contro il Porto in Champions League: “Non è vittimismo. Per vincere dobbiamo essere molto migliori dei nostri rivali e loro ci rendono le cose difficile. Sono stato contento per i tifosi e per Xavi, perché se lo merita tantissimo”.