Golf: Luke Donald capitano dell’Europa in Ryder Cup 2025

Luke Donald sarà il capitano del Team Europa anche per la sfida con il team Usa in programma nel 2025 a Bethpage. L’inglese sarà il primo capitano europeo dal 1995 a ricoprire per due edizioni consecutive della Ryder Cup questo incarico dopo il trionfo di Roma. “Sono felice e onorato di avere la possibilità di guidare ancora una volta il team Europe. Le grandi opportunità non si presentano molto spesso nella vita, pertanto serve sfruttarle al massimo. La Ryder Cup significa molto per me, anche se non c’è dubbio che svolgere questo ruolo Oltreoceano sarà un compito arduo. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di creare il miglior team possibile”, le parole di Donald.