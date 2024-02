Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Minisini-Pedotti secondi nei preliminari del duo misto tecnico

Si apre con l’ottima prova di Giorgio Minisini e Susanna Pedotti la seconda giornata di gare presso l’Aspire Dome di Doha. Nella capitale qatariota, dove sono in corso i Mondiali delle discipline acquatiche, arriva un eccellente secondo posto dietro la Cina nei preliminari del duo misto tecnico. Sotto le note di “The Renaissance” la nuova coppia azzurra di specialità ha realizzato un punteggio di 248.8633 con 154.36333 di elementi e 94.5000 di impressione artistica. Un giudizio che fa ben sperare in ottica finale, a un passo dalla Cina leader con 250.5150 e con un margine molto ampio sulla Spagna terza classifica a 237.6200.

Ottime indicazioni a maggior ragione considerando che quella composta da Giorgio e Susanna è appunto un tandem inedito a questo livello di competizione. Per Minisini è la quarta partner in nove anni e dopo aver vinto già tutto ora vuole ripetersi anche con la 19enne milanese, che tra poche ore tornerà anche in vasca per la finale del solo tecnico. Per quanto riguarda invece l’atto conclusivo del duo misto tecnico, l’appuntamento è per il pomeriggio di domenica.