Nuoto artistico, Minisini: “Violenza sulle donne? Un fenomeno da affrontare tutti insieme”

Giorgio Minisini, pluricampione mondiale ed europeo di nuoto artistico, ha parlato a Palazzo Chigi in occasione dell’iniziativa del mondo dello sport contro la violenza sulle donne.

“Penso sia importante dare un messaggio e fare vedere anche con le azioni che questa è una questione di interesse collettivo. La sicurezza delle donne e il fatto che si sentano protette dallo Stato passa anche dalla loro e nostra richiesta“, dice l’azzurro.

“Di fronte a ciò che è successo credo che l’unica cosa che emerge è che siamo di fronte a un fenomeno da affrontare tutti insieme – continua Giorgio -. Penso che sia fondamentale per gli uomini dare un messaggio e mostrare a volte le proprie fragilità. E’ liberatorio togliersi pesi e maschere, quei pregiudizi di genere che ci accompagnano da sempre. E’ prima di tutto un segnale di cura verso se stessi e poi verso gli altri“.

Minisini conclude: “In questo senso lo sport è vettore di grandi storie. Lo sport insegna che uomini e donne possono dare il meglio quando sono nelle condizioni di dare il meglio, entrambi a modo loro. Lavorare insieme per far emergere le diversità è importante per il futuro“.